Accenture rachète le spécialiste allemand des logiciels pour l'automobile ESR Labs

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi le rachat de l'allemand ESR Labs, un concepteur de logiciels embarqués pour le secteur de l'automobile, sans toutefois préciser le montant de la transaction.



Dans un communiqué, le groupe de conseil américain explique que l'acquisition de cette société basée à Munich et qui emploie 130 ingénieurs lui permettra d'accélérer le saut technologique chez ses clients constructeurs, à un moment où les ventes de voitures sont en berne.



Cette acquisition confirme surtout la frénésie d'acquisitions d'Accenture, qui a récemment conclu le rachat de l'agence de design néerlandaise VanBerlo, du cabinet d'ingénierie américain Nytec et de la firme de conseil en innovation britannique Happen.



