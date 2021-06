Accenture : Rachat de la société new-yorkaise Bionic

(CercleFinance.com) - Le géant américain de l'externalisation Accenture a annoncé mercredi qu'il avait fait l'acquisition de Bionic, une société de conseil spécialisée dans la transformation et la création de produits et services.



Créée en 2013 à New York, Bionic est notamment à l'origine d'un outil baptisé 'GrowthOS' permettant aux entreprises d'identifier des opportunités de croissance tout en limitant la prise de risques.



La société compte parmi ses principaux clients des groupes comme le géant des produits de consommation P&G, l'électricien Exelon ou le brasseur multinational AB InBev.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.