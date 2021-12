Accenture : Rachat de la société française AFD.TECH

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi son intention de faire l'acquisition d'AFD.TECH, une société française d'ingénierie et de conseil spécialisée dans les télécoms et la transformation numérique des grandes entreprises.



Créée en 1998, AFD.TECH intervient sur les projets de clients-opérateurs dans le secteur des télécommunications et des réseaux, mais également dans des domaines tels que l'énergie, l'industrie, les infrastructures et la santé.



Accenture explique que l'opération va lui permettre de renforcer ses équipes avec l'arrivée de plus de 1600 salariés spécialisés dans l'ingénierie, la conception et le déploiement des réseaux de nouvelle génération, de la 5G et de la fibre.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.



