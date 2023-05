Accenture : Rachat de la société britannique Objectivity

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi le rachat de la société d'ingénierie numérique britannique Objectivity, spécialisée notamment dans le 'cloud', sans toutefois préciser le montant de la transaction.



Grâce à son expertise en matière d'ingénierie des plateformes, de 'cloud' natif et de modernisation des applications, Objectivity accompagne ses clients dans leur processus de transformation digitale, indique Accenture dans un communiqué.



Basée à Coventry (Royaume-Uni), l'entreprise dispose également d'installations en Pologne, en Allemagne et à l'Ile Maurice.



Accenture a également annoncé ce mardi avoir aidé Microsoft à transformer la chaîne de valeur de son offre d'informatique dématérialisée, Azure, via la mise en place d'un système basé sur des 'tours'.



L'une permet de suivre l'emplacement des serveurs et autres composants des centres de données en transit ou au repos, tandis que l'autre favorise le déploiement des capacités vers les centres de données où les besoins sont les plus pressants.



