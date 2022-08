Accenture : Rachat d'un spécialiste néerlandais du 'cloud'

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi le rachat de Sentia, un spécialiste néerlandais des services d'hébergement 'cloud' destinés aux entreprises, sans toutefois dévoiler les termes de la transaction.



Dans un communiqué, le groupe de conseil américain précise qu'il reprendra les actifs de Sentia aux Pays-Bas, en Belgique et en Bulgarie, ainsi que ses 310 salariés.



Le périmètre de l'opération exclut en revanche la filiale au Danemark, qui continuera d'opérer de manière indépendante tout en conservant la marque Sentia.



Sentia est destinée à rejoindre 'Accenture Cloud First', l'initiative d'Accenture visant à accélérer le passage au 'cloud' des entreprises et à accompagner la transformation digitale des entreprises qui a fait l'objet d'un investissement initial de trois milliards de dollars lors de son lancement il y a deux ans.



