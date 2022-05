Accenture : Prolonge son partenariat avec Red Hat

(CercleFinance.com) - Accenture annonce une extension de 12 ans de son partenariat avec Red Hat, premier fournisseur mondial de solutions open source, afin d'accompagner l'innovation dans le cloud hybride ouvert pour les entreprises du monde entier.



Les deux partenaires investissent conjointement dans le co-développement de solutions visant à aider les organisations à naviguer de manière plus transparente dans un monde de cloud hybride et multicloud, à définir leur stratégie et à accélérer leur rythme d'innovation pour générer plus rapidement de la valeur.



Red Hat et Accenture se concentreront notamment dans les domaines suivants : la modernisation des applications cloud hybrides ouvertes et du mainframe, l'automatisation, le Edge Computing et le cloud souverain.



Avec ce partenariat élargi, Red Hat et Accenture rassemblent des écosystèmes de partenaires robustes dans le but de fournir des solutions cloud sur mesure.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.