Accenture : Projet d'acquisition de Nell'Armonia

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé son projet d'acquisition de Nell'Armonia, société de conseil et de technologie basée à Paris. Cette société est leader des solutions de pilotage de la performance d'entreprise (EPM). Les détails financiers de l'opération ne sont pas indiqués.



Nell'Armonia propose des solutions qui couvrent le spectre entier de l'EPM allant du conseil jusqu'à la mise en oeuvre et la maintenance.



' Pour les entreprises, disposer de capacités EPM fiables qui combinent les données, la technologie et les talents est essentiel pour rendre le pilotage de la performance plus dynamique, plus agile et plus opérationnel ' a déclaré Olivier Girard, Président d'Accenture France et Benelux.



