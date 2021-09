Accenture : Première acquisition en Afrique, rachat en France

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi le rachat de l'agence digitale sud-africaine King James Group, sa première acquisition en Afrique, sans toutefois préciser le montant de la transaction.



Créée en 1998 et basée au Cap et à Johannesburg, King James Group est une agence créative spécialisée dans le marketing numérique et le conseil en stratégie de marque. Son effectif est de l'ordre de 300 salariés



Ses clients sont principalement issus des secteurs des services financiers, des biens de grande consommation, de la technologie et des médias.



Accenture a également annoncé mardi son intention de faire l'acquisition de benext, une société française indépendante de conseil.



L'entreprise, créée en 2014 et spécialisée dans la gestion des produits, le coaching agile, le 'cloud' et la science des données, emploie 160 professionnels appelés à rejoindre le périmètre d'Octo Technology, qui fait partie d'Accenture depuis 2017.



Là encore, les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.



