Accenture : Plan d'investissement dans l'IA

(CercleFinance.com) - Accenture annonce un investissement de trois milliards de dollars sur trois ans dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) afin 'd'aider ses clients de tous les secteurs à l'utiliser pour accroître leur croissance, leur efficacité et leur résilience'.



Le groupe investira ainsi dans 'des actifs, solutions sectorielles, entreprises, acquisitions, talents et partenariats écosystémiques, pour approfondir et développer de nouvelles compétences et capacités en matière d'IA diagnostique, prédictive et générative'.



Dans le cadre de cet investissement, Accenture prévoit notamment de doubler ses effectifs dans l'IA pour atteindre 80.000 professionnels, grâce à la fois à des embauches, des acquisitions et des formations.



