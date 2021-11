Accenture : Partenariat stratégique avec Icertis

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi la signature d'un partenariat stratégique avec le concepteur de logiciels américain Icertis dans le domaine de la gestion des contrats d'entreprise.



Ensemble, les deux groupes disent vouloir aider leurs clients à améliorer la visibilité et la gestion du cycle de vie de leurs contrats, tout en se prémunissant contre le risque.



Accenture explique que ce partenariat fait suite à l'adoption par ses propres équipes de la plateforme d'intelligence artificielle d'Icertis pour la gestion des activités d'approvisionnement et de conformité.



