Accenture : Parmi les 'Great Place to Work' dans 6 pays

(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui avoir été reconnue comme l'une des 10 meilleures entreprises 'Great Place to Work' pour 2022 dans six pays, dont l'Argentine, le Brésil, la France, le Japon, les Philippines et les États-Unis, et a également été reconnue dans la Grande Chine.



Accenture a bondi de 38 places pour se classer sixième, sur la liste américaine. Dans l'ensemble, il s'agit de la 14e année consécutive qu'Accenture est reconnue par Great Place to Work.



Une grande partie de l'évaluation s'appuie sur une enquête confidentielle dans laquelle les employés ont évalué l'entreprise en fonction de leurs expériences personnelles à travers des dimensions telles que la bienveillance, la communauté, la justice, la fierté, le comportement de leadership et le respect.



' Dans cette enquête, neuf employés d'Accenture aux États-Unis sur 10 ont déclaré qu'Accenture était un excellent lieu de travail', souligne l'entreprise.



