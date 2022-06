Accenture : Ouvre un centre de technologie avancée en Inde

(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui avoir ouvert un nouveau centre de technologie avancée en Inde (ATCI), à Indore, dans l'État du Madhya Pradesh.



Cette nouvelle installation se concentrera sur le développement et la fourniture d'une large gamme de solutions technologiques intersectorielles visant à stimuler la transformation numérique et l'innovation chez les clients.



Dans ce cadre, Accenture recrute d'ailleurs dans les domaines du numérique, du cloud, de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle (IA), de la réalité étendue/métaverse et des plateformes.



La société précise que ce nouveau site d'Indore rejoint ainsi le réseau des centres de technologie avancée d'Accenture en Inde, à Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Pune, Kolkata et Delhi.





