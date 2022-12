Accenture : Objectif de BPA relevé pour l'exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Accenture déclare relever ses prévisions de BPA pour 2022-23, à une fourchette-cible allant de 11,20 à 11,52 dollars, tout en continuant de tabler sur une croissance de ses revenus en monnaies locales entre 8 et 11%.



Sur son premier trimestre comptable, le groupe a vu son BPA augmenter de 11% à 3,08 dollars, avec un profit opérationnel en croissance de 7% à 2,59 milliards, soit une marge opérationnelle améliorée de 20 points de base à 16,5%.



Ses revenus ont progressé de 5% (+15% en monnaies locales) à 15,7 milliards de dollars, tandis que ses nouvelles commandes se sont établies à 16,2 milliards, réparties de manière égale entre les activités de conseil et de services gérés.



