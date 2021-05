Accenture : Nouvelle directrice marketing et communications

(CercleFinance.com) - Accenture annonce la nomination de Jill Kramer en tant que directrice du marketing et des communications, à compter du 1er juin.



Jusqu'alors responsable mondiale de la marque, Jill Kramer succédera à Amy Fuller qui prendra sa retraite le 31 août, indique Accenture.



Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la publicité et le marketing, Jill Kramer deviendra par ailleurs membre du comité de direction mondial de la société.



