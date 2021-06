Accenture : Nouvelle directrice de l'activité aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Accenture annonce la nomination de Nicole van Det à la tête de l'activité de la société aux Pays-Bas à compter du 1er juillet. Elle succède à Irine Gaasbeek qui a été nommée responsable de la technologie pour la France et le Benelux.



Dans son rôle de Country Managing Director, Nicole van Det dirigera les activités et les opérations d'Accenture aux Pays-Bas, en se concentrant sur l'innovation, la croissance et la différenciation du marché.



Titulaire d'une maîtrise ès sciences en pharmacie, d'un doctorat en médecine et d'un MBA de la Rotterdam School of Management, Nicole van Det dispose de 22 ans d'expérience chez Accenture. En 2018, elle avait été nommée directrice générale principale et responsable Global Account.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.