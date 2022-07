Accenture : Nouveau directeur général 'Growth Market'

(CercleFinance.com) - Accenture annonce la nomination de Leo Framil au poste de directeur général en charge des marchés en croissance à compter du 1er septembre 2022. Il succédera à Gianfranco Casati, qui deviendra président de la division marchés en croissance (Growth Markets).



Leo Framil sera désormais responsable de la gestion de tous les secteurs et services dans l'ensemble des activités d'Accenture en Asie-Pacifique, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine.



Leo Framil était auparavant responsable de l'unité de marché pour l'Amérique latine. Il dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le conseil après avoir travaillé avec de grandes institutions financières d'Amérique latine dans les domaines de la banque, de l'assurance et des marchés de capitaux.



