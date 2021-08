Accenture : Nouveau DG chez Accenture Interactive

(CercleFinance.com) - Accenture annonce le recrutement de David Droga, en tant que nouveau directeur général d'Accenture Interactive et président en charge de la création, à compter du 1er septembre 2021. Il succédera à Brian Whipple qui a annoncé sa retraite après 10 ans passés à la tête de la structure.



Dans son nouveau rôle, David Droga sera notamment chargé de favoriser l'excellence créative, l'expérience client et l'innovation commerciale, indique la société.



La nouvelle recrue est surtout reconnue pour avoir fondé Droga5, célèbre agence de publicité ayant été nommé plus de 25 fois 'agence de l'année'. Avant cela, David Droga avait été le tout premier directeur mondial de la création du réseau Publicis.



A l'issue de l'exercice 2020 (clos en août 2020), le chiffre d'affaires d'Accenture Interactive a atteint 10,6 Mds$ et la société a été reconnue comme 'le plus grand réseau d'agences numériques au monde' par Ad Age, pour la 6e année consécutive.



