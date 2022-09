Accenture : Note de lourdeur, un analyste plus prudent

(CercleFinance.com) - L'action Accenture sous-performe le marché boursier américain mercredi suite à une note prudente de Jefferies, dans laquelle le courtier dit abaisser son objectif de cours sur la valeur.



Dans une étude consacrée au secteur des services technologiques, le broker explique avoir revu à la baisse ses prévisions sur les grands acteurs du marché, s'inquiétant de la résistance de la demande des clients dans un contexte économique de plus en plus incertain.



Sa cible sur le titre Accenture est ainsi ramenée de 342 à 310 dollars, avec une recommandation maintenue à 'conserver'.



Accenture publiera les résultats de son quatrième trimestre fiscal la semaine prochaine et dévoilera à l'occasion ses perspectives pour son nouvel exercice 2022/2023.



En fin de matinée, l'action pliait d'environ 0,1% à comparer avec un gain de 0,6% pour l'indice S&P 500.



