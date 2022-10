Accenture : Mis à l'honneur par un rapport d'Everest Group

(CercleFinance.com) - Accenture indique avoir été nommé 'leader général et acteur vedette' dans le rapport d'Everest Group, ' PEAK Matrix for Data and Analytics (D&A) Service Provider 2022 ', pour la quatrième année consécutive.



Sur 30 fournisseurs de services établis, l'entreprise s'est classée au premier rang dans les catégories Market impact et Vision & Capability.



Everest Group met en avant l'IA responsable développée par Accenture, le solide écosystème de partenaires de l'entreprise et ses efforts pour renforcer ses capacités par le biais d'acquisitions comme celle d'Ergo en Argentine, BRIDGEi2i en Inde, Novetta aux États-Unis ou encore Pollux au Brésil, afin d'accélérer les transformations numériques axées sur les données.



