Accenture : Mis à l'honneur par le rapport Peak Matrix

(CercleFinance.com) - Accenture a été reconnu en tant que 'leader' dans le rapport 2021 Peak Matrix du groupe Everest, pour ses systèmes d'intégration de Google Cloud Platform (GCP).



Selon Everest Group, Accenture se différencie au sein du marché de l'intégration de systèmes GCP, en obtenant un score élevé à la fois en termes de vision et de capacité qu'en matière d'impact sur le marché.



L'analyse a également révélé qu'Accenture possède 'le plus grand nombre de spécialisations GCP parmi tous les intégrateurs de systèmes', allant de la migration vers le cloud au développement d'applications en passant par l'analyse de données et l'apprentissage automatique.



