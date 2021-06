Accenture : Mis à l'honneur lors des trophées Adobe 2021

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir reçu trois prix 'Adobe Partner of the Year' pour 2021, en l'honneur de sa contribution aux activités d'Adobe.



Le premier prix récompense Accenture pour ses solutions d'expérience numérique (Amériques), soulignant les bons résultats d'Accenture Interactive et l'obtention de plusieurs centaines de certifications techniques.



La société a aussi été distinguée en tant que partenaire Workfront Global System Integrator pour ses programmes pour la 3e année consécutive, grâce à des programmes de marketing conjoints avec Adobe.



Enfin, Accenture est désigné Adobe Workfront Global System Integrator (Amériques), un prix reçu pour la 4e année consécutive.



'Les changements majeurs de l'année écoulée ont accéléré l'urgence de réinventer de nouvelles approches et comprendre ce qu'elles peuvent apporter. Ainsi, ces récompenses reflètent le dévouement continu de nos employés à obtenir des résultats pour nos clients aujourd'hui, tout en anticipant l'avenir', a réagi Jim LaLonde, responsable Accenture Adobe Business.



