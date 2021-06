Accenture : Leader des services d'implémentation Microsoft

(CercleFinance.com) - Accenture et Avanade ont été conjointement reconnus comme un leader dans le ' IDC MarketScape : Worldwide Microsoft Implementation Services 2021 Vendor Assessment ' sur la base des capacités actuelles et des stratégies futures.



Accenture et Avanade ont été nommés dans la catégorie des leaders des services d'implémentation Microsoft dans le monde, selon le rapport 2021 d'IDC MarketScape.



Le rapport a évalué 13 intégrateurs de systèmes d'applications Microsoft.



Selon le rapport, les acheteurs ont hautement apprécié Accenture et Avanade pour leur capacité à intégrer leurs équipes aux équipes internes des clients, à respecter les échéanciers du projet et à gérer les changements dans la portée du projet.



' Avec le plus grand groupe d'experts en solutions Microsoft au monde, les stratégies de croissance et d'innovation d'Accenture et d'Avanade restent très différenciées sur le marché ', a déclaré Ali Zaidi, directeur de recherche chez IDC.



