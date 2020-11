Accenture : Leader de l'évaluation Peak Matrix 2020

(CercleFinance.com) - Pour la 2e année consécutive, Accenture s'est positionné en tant que leader de l'évaluation PEAK Matrix 2020 des services de données et d'analyse, réalisée par le groupe Everest.



A partir de divers critères d'évaluation comme l'adoption du marché, la composition du portefeuille ou encore la valeur ajoutée des services proposés, Accenture a reçu l'un des meilleurs classements d'impact sur le marché.



Pour Shail Jain, responsable mondial des données et de l'intelligence appliquée chez Accenture, cette reconnaissance est la validation de la force des connaissances et des services de la société.



