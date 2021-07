Accenture : Le frénésie d'acquisitions se poursuit

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi l'acquisition de CS Technology, un groupe américain spécialisé dans la fourniture de services dédiés aux infrastructures technologiques.



Créé en 1992, CS Technology propose des prestations d'ingénierie dans des domaines tels que le 'cloud', les centres de données ou la conception d'installations dites 'critiques'.



Basé à New York, le groupe dispose de bureaux à Londres, Melbourne et Sydney. Ses clients sont essentiellement issus des secteurs de la finance, de la distribution et de la santé.



Cette acquisition doit permettre au groupe de renforcer son activité de 'cloud', dans laquelle il a prévu d'investir trois milliards de dollars en trois ans.



Le spécialiste de l'externalisation avait annoncé ce matin l'acquisition de deux sociétés européennes: celle de Trivadis, un spécialiste suisse des plateformes de données automatisées, et celle de la société italienne Ethica Consulting, qui fournit des services relatifs aux logiciels SAP.



Les termes du rachat de CS Technology n'ont pas été dévoilés.



