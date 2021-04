Accenture : Lance une coentreprise avec Sumimoto Chemical

(CercleFinance.com) - Accenture annonce la création d'une joint-venture avec Sumitomo Chemical, Sumika DX Accent, entrée en activité aujourd'hui. Cette entité est détenue à 80% par Sumimoto Chemical et à 20% par Accenture.



Accenture explique que cette coentreprise agira comme moteur d'innovation numérique, s'appuyant notamment sur la puissance de l'intelligence artificielle ou sur l'analyse de données pour transformer les opérations et créer de nouvelles opportunités d'affaires chez Sumimoto Chemical Group.



Il s'agira notamment d'optimiser la chaine d'approvisionnement ou de favoriser l'automatisation intelligente des opérations.





