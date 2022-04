Accenture : Lance 4 centres de cloud souverain en Europe

(CercleFinance.com) - Accenture lance quatre nouveaux centres de cloud souverain en Europe qui aideront les industries réglementées à créer de nouveaux produits, services et expériences.



Le cloud souverain est une approche qui permet aux organisations de contrôler la localisation, l'accès et le traitement de leurs données dans un environnement cloud en réponse aux nouvelles normes industrielles émergentes et aux exigences de conformité dans des pays ou des secteurs spécifiques.



La nouvelle pratique Accenture Cloud First Sovereign Practice comprend quatre nouveaux centres de cloud souverain à Kronberg, en Allemagne, Trondheim, en Norvège, Paris et Rome.



' Situés au sein des Accenture Innovation Hubs, ces centres réunissent les spécialistes de l'industrie, de la sécurité et de la technologie d'Accenture, en collaboration avec des partenaires de l'écosystème, afin d'accélérer la numérisation des processus métier et d'exposer de nouvelles opportunités de collaboration en matière de données ' indique le groupe.



