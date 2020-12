Accenture : L'ancienne DG de KeyCorp nommé au conseil

(CercleFinance.com) - Accenture a nommé aujourd'hui l'ancienne directrice générale de la banque américaine KeyCorp à son conseil d'administration, afin d'apporter une nouvelle expertise dans ses services financiers, ainsi que de créer de la valeur pour les actionnaires.



La nouvelle directrice, Beth E. Mooney, a dirigé KeyCorp, l'une des 20 plus grandes banques américaines en termes d'actifs, pendant neuf ans avant de prendre sa retraite en mai 2020.



Elle est également administratrice d'AT&T et de Ford Motor.



Suite à sa nomination, le conseil d'administration d'Accenture comprend 12 administrateurs, dont 10 seront externes et indépendants. Julie Sweet, DG, et David Rowland, président exécutif d'Accenture, sont les seuls administrateurs internes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.