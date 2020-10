Accenture : L'acquisition de Salt Solutions finalisée

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Salt Solutions, une société de conseil en technologie dont le siège est situé à Würzburg, en Allemagne. Les termes de la transaction, n'ont pas été divulgués.



Salt Solutions met en oeuvre et entretient des systèmes technologiques pour la production, les opérations et la logistique dans les principales entreprises allemandes de l'automobile, de fabrication, de biens de consommation ou de produits chimiques.



Plus de 500 professionnels hautement qualifiés de chez Salt Solutions vont ainsi rejoindre le réseau Industry X d'Accenture en Allemagne afin d'y développer les activités de fabrication, d'exploitation et de chaîne logistique numérique.



