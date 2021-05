Accenture : Investit dans une startup de cyber-intelligence

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir réalisé un 'investissement stratégique', via Accenture Ventures, dans Prevailion, une startup de cyber-intelligence de nouvelle génération offrant une détection précoce des menaces.



Cet investissement renforcera la capacité d'Accenture à fournir à ses clients des indications et des avertissements avancés sur les cybermenaces en prouvant que des logiciels malveillants ont potentiellement compromis leurs systèmes et les écosystèmes tiers.



'La portée multisectorielle de Prevailion améliorera nos services de cyber-assurance, y compris ceux axés sur les fusions et acquisitions, et permettra à notre équipe de détecter et d'atténuer de manière proactive les menaces ciblant nos clients', a déclaré Josh Ray, qui dirige la cyberdéfense d'Accenture Security à l'échelle mondiale.



Les conditions de l'investissement n'ont pas été divulguées.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.