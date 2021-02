Accenture : Investit dans Touchcast et l'expérience virtuelle

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir effectué un 'investissement stratégique' via Accenture Ventures, dans Touchcast, une société d'expérience virtuelle qui exploite la puissance de l'intelligence artificielle et de la réalité mixte pour proposer une expérience immersive et interactive via une plate-forme d'événements virtuels.



'Touchcast est devenu un acteur clé sur le marché des événements virtuels de 77 milliards de dollars, et nous sommes impatients de collaborer avec eux pour apporter son expérience à nos clients', a déclaré Jason Warnke, directeur général principal et responsable des expériences numériques mondiales chez Accenture.



Les conditions de l'investissement n'ont pas été divulguées.





