Accenture : Investit dans Reactive Technologies

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir réalisé un investissement stratégique, par le biais d'Accenture Ventures, formant ainsi 'une alliance stratégique' avec Reactive Technologies, fournisseur de technologies d'électricité et de réseau basé à Londres. L'idée est d'aider les services publics à accélérer leur transition vers une énergie à faible émission carbone.



'Les solutions de Reactive Technologies répondent à certains des besoins commerciaux les plus critiques de nos clients des services publics, qui ne feront que devenir plus complexes à l'avenir', a commenté Tom Lounibos, directeur général d'Accenture Ventures.



Les conditions de l'investissement n'ont pas été divulguées.





