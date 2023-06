Accenture : Investit dans Praxis Labs pour plus d'inclusivité

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir investi, via Accenture Ventures, dans Praxis Labs, une société new yorkaise de réalité virtuelle (VR) et de logiciel en tant que service incluant une plateforme d'apprentissage visant à aider les utilisateurs à favoriser l'équité, l'inclusion et la valeur sur le lieu de travail et au-delà.



Cet investissement reflète l'engagement continu d'Accenture à fournir aux entrepreneurs Noirs un financement, des relations avec les clients d'Accenture et les partenaires de l'écosystème.



Fondé en 2019 dans le but de rendre les lieux de travail - et la société - plus équitables, Praxis Labs s'appuie sur différents outils et scénarios immersifs pour améliorer l'équité et l'inclusion des apprenants et des clients, avec pour finalité de conduire à un changement individuel et organisationnel.





