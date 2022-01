Accenture : Investit dans Cintoo et ses jumeaux numériques

(CercleFinance.com) - Accenture annonce un investissement stratégique, par l'intermédiaire d'Accenture Ventures, dans Cintoo, un fournisseur de solutions utilisées pour mieux gérer et exploiter les données 3D provenant d'appareils de capture de la réalité dans le cloud.



'Nos recherches montrent qu'à mesure que le monde physique est représenté dans un espace numérique, les chefs d'entreprise devront être en mesure de rassembler les données et l'intelligence et d'expérimenter dans un environnement sans risque, explique Tom Lounibos, directeur général d'Accenture Ventures.



'Nous pensons que les offres basées sur le cloud de Cintoo sont idéalement positionnées pour aider les organisations à traduire les données physiques et à créer des environnements numériques qui augmentent l'agilité et l'efficacité en temps réel à grande échelle', poursuit-il.



