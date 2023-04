Accenture : Investissement stratégique dans Virtonomy

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi un investissement stratégique au sein de Virtonomy, une société allemande spécialisée dans la conception de jumeaux numériques pour le secteur de la santé.



La prise de participation, réalisée par le biais de sa branche de capital-investissement Accenture Ventures, doit permettre à l'entreprise munichoise d'accroître ses capacités dans le domaine des technologies médicales ('medtech').



Les solutions de simulation de Virtonomy, qui se présentent sous la forme de jumeaux numériques, donnent aux fabricants de dispositifs médicaux la possibilité de créer des environnements virtuels qui leur permettent de tester leur matériel à un coût réduit et avec un moindre degré de complexité réglementaire.



Ses travaux peuvent se baser, par exemple, sur des données issues d'essais cliniques pédiatriques, ce qui permet d'installer ou d'ajuster facilement des dispositifs expérimentaux et de mesurer leur impact potentiel.



D'après Accenture, une telle approche permet de gagner du temps tout en répondant aux exigences éthiques.



