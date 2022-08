Accenture : Investissement stratégique dans Pixxel

(CercleFinance.com) - Accenture a réalisé un investissement stratégique, par le biais d'Accenture Ventures, dans Pixxel, un leader de la technologie d'imagerie terrestre de pointe.



Pixxel construit la constellation de satellites d'imagerie hyperspectrale de la plus haute résolution au monde afin d'offrir à l'industrie des informations alimentées par l'IA qui permettent de découvrir, de résoudre et de prévoir les problèmes climatiques.



' La constellation de satellites hyperspectraux modifiera la façon dont les entreprises des secteurs de l'agriculture, de la défense, de l'exploitation minière, de l'environnement et d'autres secteurs critiques prennent des décisions à l'échelle mondiale pour réduire leur impact sur l'environnement ' indique la direction.

Les données des satellites de Pixxel fournissent 8 fois plus d'informations et 50 fois plus de résolution que les options existantes sur le marché.



' Nous continuons à porter un grand intérêt aux startups de l'industrie spatiale en plein essor, dont certains prévoient que le chiffre d'affaires atteindra 1 000 milliards de dollars d'ici 2040, et Pixxel est une entreprise particulièrement intéressante qui se situe à l'intersection de la technologie spatiale et du développement durable', a déclaré Tom Lounibos, directeur général d'Accenture Ventures.



