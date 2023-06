Accenture : Investissement stratégique dans le Web3 au Brésil

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi avoir réalisé un investissement stratégique au sein de Parfin, un spécialiste des infrastructures pour l'Internet de troisième génération (Web3) destinées aux établissements financiers latino-américains.



Créé en 2019 et basé à Londres et Rio de Janeiro, Parfin propose des services de trading, de conservation de titres et de tokenisation aux grandes institutions financières de la région.



Dans un communiqué, Accenture explique que la prochaine étape de l'Internet va passer par des outils de propriété numérique basées sur le blockchain, l'IA et la confidentialité des technologie qui devraient à leur tour favoriser l'apparition de nouveaux actifs digitaux.



Avec son projet baptisé 'Parchain', Parfin a conçu un système de blockchain qui permet aux établissements réglementés de participer à la finance décentralisée, ou DeFi, explique le géant du conseil en technologies.



L'investissement dans Parfin constitue la première opération du programme 'Project Spotlight' conduit par sa branche de capital-risque Accenture Ventures en Amérique Latine.



