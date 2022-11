Accenture : Investissement stratégique dans KETOS

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir réalisé un investissement stratégique, via Accenture Ventures, dans KETOS, spécialiste de l'intelligence de données utilisant une plate-forme technologique exclusive visant à aider les organisations à surveiller et à gérer l'efficacité et la qualité de l'eau.



KETOS est la dernière entreprise à rejoindre le Project Spotlight d'Accenture Ventures, un programme d'engagement et d'investissement précoce qui relie les startups technologiques émergentes afin d'améliorer les capacités stratégiques d'Accenture, de ses partenaires de l'écosystème et de ses clients.



' Pour que les entreprises s'assurent qu'elles utilisent efficacement cette ressource rare, elles doivent pouvoir mesurer et surveiller instantanément la qualité de l'eau. Des entreprises comme KETOS peuvent aider à gérer le flux de données pour nos clients et partenaires alors qu'ils continuent à rechercher de meilleurs outils et capacités de mesure pour tenir la promesse de durabilité', a commenté Tom Lounibos, directeur général chez Accenture Ventures.



