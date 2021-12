Accenture : Investissement stratégique dans Interos

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi avoir réalisé un investissement stratégique dans Interos, une start-up spécialisée dans l'apprentissage automatique appliqué au secteur de la logistique.



La plateforme d'Interos s'appuie sur l'intelligence artificielle en vue de surveiller et d'analyser en temps réel toute une série de questions liées à la chaîne d'approvisionnement.



Elle prend en compte les risques financiers et opérationnels, mais aussi les enjeux ayant trait à la gouvernance, à la géographie et à la cybersécurité.



Ce système en mode 'cloud' compile des données en provenance de plus de 30 millions de sources dont les administrations publiques, les universités, les gouvernements et les entreprises commerciales.



Si les termes financiers de l'investissement réalisé par le biais d'Accenture Ventures n'ont pas été dévoilés, l'opération valorise Interos à plus d'un milliard de dollars, fait valoir Accenture dans un communiqué.



