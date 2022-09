Accenture : Honoré comme fournisseur de services de sécurité

(CercleFinance.com) - Accenture a été nommé leader dans le dernier rapport de Forrester Research sur les fournisseurs européens de services de sécurité gérés, qui note qu'Accenture se distingue du reste du marché par la manière dont il développe des actifs qui sont intégrés dans ses services au profit des clients.



Le rapport comprend une évaluation complète, basée sur 39 critères, des 10 principaux fournisseurs de services de conseil en cybersécurité dans trois catégories de haut niveau : 'Offre actuelle' ; 'Stratégie' ; et 'Présence sur le marché'. Les références clients et les commentaires des acheteurs ont également été pris en compte dans chaque critère évalué dans le rapport.



Accenture a obtenu le meilleur score dans la catégorie 'Offre actuelle' parmi les concurrents évalués, avec la meilleure note possible dans douze critères, notamment : la souveraineté des données et la prestation de services en Europe ; la sécurité des applications gérées ; la valeur commerciale et technique ; la vision du produit ; la feuille de route d'exécution ; la feuille de route d'innovation ; et l'écosystème de partenaires.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.