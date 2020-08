Accenture : Gros contrat auprès de l'US Air Force

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi avoir remporté auprès de l'US Air Force un contrat de près d'un milliard de dollars portant sur la fourniture d'un nouveau système d'aide au commandement.



Le contrat d'une durée de cinq ans et d'un montant de 950 millions de dollars porte sur le développement d'un système de défense tactique ouvert et avancé, mais aussi sur son architecture logicielle et ses algorithmes, d'après le groupe américain de conseil et de services externalisés.



L'accord s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste visant à unifier les systèmes opérationnels de plusieurs domaines (aérien, terrestre, maritime, spatial, cybersécurité et détection électromagnétique) sous une architecture ouverte permettant l'intégration de multiples plateformes, précise-t-il.



Le contrat est assorti d'une option supplémentaire de cinq ans.



