Accenture : Fourchette-cible de BPA resserrée en baisse

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Accenture déclare viser désormais un BPA annuel entre 10,61 et 10,70 dollars, et non plus entre 10,61 et 10,81 dollars, mais relever sa fourchette-cible de croissance des revenus en monnaies locales à 25,5-26,5%.



Sur son troisième trimestre comptable, le groupe de conseil a vu son BPA augmenter de 16% à 2,79 dollars, et ce malgré une charge de 15 cents par action liée au transfert de ses activités en Russie, opération réalisée en avril dernier.



Sa marge opérationnelle s'est améliorée de 10 points de base à 16,1%, pour des revenus en progression de 22% (+27% en monnaies locales) à 16,2 milliards, tandis que ses nouvelles commandes se sont accrues de 10% à 17 milliards.



'Nous continuons de gagner des parts de marché significatives et nos services n'ont jamais été aussi pertinents aux yeux de nos clients pour accélérer leur croissance et devenir plus résilients et efficients', commente sa PDG Julie Sweet.



