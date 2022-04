Accenture : Finalise le transfert de ses activités en Russie

(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui avoir transféré ses activités en Russie à plusieurs acteurs locaux.



'La nouvelle société, qui sera renommée, est désormais détenue à 100 % par les dirigeants locaux et 100 % indépendante d'Accenture', indique la société.



'Nous souhaitons bonne chance à tous les anciens membres de notre équipe en Russie et les remercions pour leur dévouement et leur engagement envers nos clients et Accenture au fil des ans', conclut Accenture.



