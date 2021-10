Accenture : Finalise l'acquisition du brésilien Experity

(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Experity, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'expérience client et de commerce basées sur le cloud au Brésil.



Experity aide les entreprises à accroître leur efficacité et leur agilité dans le commerce, le marketing, le contenu et les données via les principales plateformes basées sur le cloud.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.



