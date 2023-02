Accenture : Finalise l'acquisition de SKS Group

(CercleFinance.com) - Accenture a finalisé l'acquisition de SKS Group, une société de conseil qui aide les banques en Allemagne, en Autriche et en Suisse à moderniser leur infrastructure technologique et à répondre aux exigences réglementaires.



La transaction inclut toutes les activités du groupe SKS. Son équipe, composée d'environ 500 professionnels, rejoint Accenture Technology.



Cette acquisition élargit les capacités d'Accenture en matière de technologie, de conseil et de services réglementaires, tout en renforçant sa capacité à servir les banques spécialisées, telles que les banques nationales de promotion qui fournissent une assistance financière et de développement aux entreprises et aux communautés locales.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



