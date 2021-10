Accenture : Finalise l'acquisition d'umlaut en Allemagne

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'umlaut, une société de conseil et de services en ingénierie basée à Aix-la-Chapelle (Allemagne).



Selon Accenture, cette opération va lui permettre d'élargir considérablement ses capacités d'ingénierie approfondie et d'aider les entreprises à utiliser des technologies cloud, IA et 5G pour transformer la façon dont elles conçoivent et fabriquent leurs produits.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.





