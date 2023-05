Accenture : Finalise l'acquisition d'Objectivity

(CercleFinance.com) - Accenture a finalisé l'acquisition d'Objectivity, une société d'ingénierie numérique spécialisée dans les services de développement de cloud et de plateformes qui aident les clients à accélérer leur parcours de transformation pour une innovation rapide.



La vaste expérience d'Objectivity dans l'ingénierie de plate-forme, l'informatique native dans le cloud et la modernisation des applications renforce les capacités Cloud First d'Accenture pour aider les clients à exploiter des modèles et des services de plate-forme plus ouverts et adaptables afin d'accélérer leur transformation numérique.



Son équipe rejoint Accenture, apportant une échelle et des ressources supplémentaires provenant des opérations d'Objectivity au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne et à Maurice.



Les termes de la transaction, précédemment annoncés le 9 mai, n'ont pas été divulgués.



