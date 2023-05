Accenture : Finalise l'acquisition d'Einr AS

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'Einr AS, une société de conseil spécialisée dans les solutions logistiques à haut volume utilisant les technologies SAP pour optimiser le flux des produits des fabricants aux consommateurs, dont le siège social se trouve à Oslo, en Norvège.



Cette acquisition renforce les capacités SAP d'Accenture et l'aide à accélérer la réinvention de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises des secteurs de la distribution et de l'électronique grand public.



Environ 42 personnes rejoignent le groupe Accenture SAP Business Group dans les pays nordiques.



Les conditions financières de la transaction, annoncée le 28 avril 2023, n'ont pas été divulguées.



