Accenture : Finalise l'acquisition d'Avenai, au Canada

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'Avenai, un fournisseur de services de consultation et de technologie basé à Ottawa (Canada).



L'équipe de consultants d'Avenai pourra désormais s'appuyer sur la portée mondiale d'Accenture pour aider les clients à réaliser leurs ambitions.



L'accord va par ailleurs renforcer la capacité d'Accenture à conduire la modernisation numérique du secteur public Canadien, alors que de nombreux ministères et organismes adoptent le cloud.



Fondée en 2012, Avenai jouit d'ailleurs d'une solide réputation auprès des clients gouvernementaux et commerciaux à Ottawa et à Toronto, assure Accenture.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.



