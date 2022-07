Accenture : Finalise l'achat des capacités de Trancom ITS

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition des capacités d'ingénierie numérique et de technologie opérationnelle de Trancom ITS, un fournisseur japonais de services technologiques de logistique.



Environ 190 ingénieurs ITS de Transcom ont rejoint Accenture Industry X au Japon dans le cadre de la transaction. Ils sont spécialisés dans les systèmes logistiques basés sur le cloud et l'optimisation des opérations d'entrepôt avec l'IoT et la technologie des capteurs.



Cette acquisition renforce les capacités d'Accenture en matière d'ingénierie numérique, de fabrication et de logistique afin de proposer des solutions d'hyper-automatisation à l'échelle, ce que les entreprises de fabrication et de logistique au Japon demandent de plus en plus.



Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.



