Accenture : Distingué par un nouveau rapport IDC MarketScape

(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui avoir été nommé 'leader' dans la fourniture de services de fabrication intelligente, dans le cadre d'un nouveau rapport établi par MarketScape.



Baptisé ' IDC MarketScape : Worldwide Smart Manufacturing Service Providers 2021 Vendor Assessment ', ce rapport présente une évaluation quantitative et qualitative des caractéristiques et capacités des fournisseurs de services de fabrication intelligente.



'Les clients ont salué l'étendue et la profondeur de l'expertise de l'entreprise, la large distribution de son réseau de compétences et sa capacité à réaliser des projets complexes de bout en bout', annonce Accenture en évoquant le rapport.



